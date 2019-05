Νάγκετς - Μπλέιζερς: Έσπασε την μύτη του ο Κρεγκ! (vid)

Άτυχος στάθηκε ο Κρεγκ και οι Νάγκετς στο ματς με τους Μπλέιζερς.

Ο παίκτης του Ντένβερ σε μια διεκδίκηση ενός ριμπάουντ, δέχθηκε αγκωνιά από τον Κόλινς και έσπασε την μύτη του.

Ο Κρεγκ αιμοραγούσε, έβαλε μια πετσέτα για να σταματήσει και στη συνέχεια πήγε στα αποδυτήρια.

Πάντως έδειξε πως είναι παλικάρι, αφού επέστρεψε στο ματς με προστατευτική μάσκα στα μέσα του 3ου δεκαλέπτου.

Tough loss for the Nuggets. Torrey Craig is out with a broken nose. pic.twitter.com/fAXFKMBb6L

— Dime (@DimeUPROXX) 2 Μαΐου 2019