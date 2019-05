Γκρίζλις: Ενδιαφέρονται για τον Γιασικεβίτσιους! (pic)

Η εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στη Ζαλγκίρις, δεν είναι γνωστή μόνο στην Ευρώπη, αλλά έχει τους θαυμαστές του και στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι και τον Μπράιν Ουίντχορστ, οι Γκρίζλις έχουν στη λίστα τον Λιθουανό και σκοπεύουν να κανονίσουν συνάντηση για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Ο Σάρας βρίσκεται στη Ζαλγκίρις τις τελευταίες 3 σεζόν και μετρά 38 νίκες και 40 ήττες στη EuroLeague.

Την περσινή σεζόν είχε περάσει από συνέντευξη στους Ράπτορς, πριν αυτοί καταλήξουν στον Νικ Νερς.

ESPN story with @WindhorstESPN: As the Memphis Grizzlies dig into a coaching search, a candidate of significant interest: Lithuania’s Sarunas Jasikevicius, a EuroLeague rising star. https://t.co/daHW63FtZ7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Μαΐου 2019