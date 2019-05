Ο 1ος γύρος των playoffs έχει τελειώσει εδώ και λίγες μέρες και το ΝΒΑ επέλεξε να φτιάξει video με τους κορυφαίους τριποντέρ.

Στην κορυφή ο Λίλαρντ με 26 εύστοχα τρίποντα, δεύτερος ο Κάρι με 24 και τρίτος ο Χάρντεν με 21.

Δείτε το video του ΝΒΑ.

From behind the arc... the Round 1 #MtnDew3PT leaders! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/PclG9XDeC7

— NBA (@NBA) 1 Μαΐου 2019