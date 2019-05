Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, ο βοηθός του Ρικ Καρλάιλ πέρασε στον επόμενο γύρο των συνεντεύξεων των «ιπποτών» και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για τον πάγκο.

Ο Μόσλι ήταν βοηθός στους Καβαλίερς από το 2010 έως το 2014 και τα τελευταία πέντε χρόνια είναι στους Μάβερικς.

Mavericks assistant coach Jamahl Mosley is among the candidates Cleveland has already interviewed who is expected to advance to the next round in the Cavaliers' search, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) 30 Απριλίου 2019