Aσταμάτητοι ήταν οι Μπακς πίσω από τη γραμμή του τριπόντου στο πρώτο ημιχρονο.

Τα... ελάφια είχαν 11 εύστοχα και έκαναν franchise record στα playoffs.

Ο Μίντλετον ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε περισσότερο, καθώς μέτρησε 5/7 τρίποντα.

An #NBAPlayoffs FRANCHISE-RECORD 11 threes in the first half!! #FearTheDeer pic.twitter.com/U4wDAYEFbX

