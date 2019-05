Ξεκίνησαν οι εντυπωσιακές φάσεις για τον Γιάννη.

Ο Greek Freak σηκώθηκε και δεν είχε πρόβλημα να κρύψει τον ήλιο στον Τζέισον Τείτουμ.

Δείτε την τάπα του Έλληνα φόργουορντ

Giannis takes it away from Tatum#FearTheDeer pic.twitter.com/x3QaUZRZwI

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 Μαΐου 2019