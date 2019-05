Πανέτοιμος για το Game 2 με τους Σέλτικς (03:00) είναι ο Greek Freak.

Ο ηγέτης των Μπακς θέλει να οδηγήσει την ομάδα του στο 1-1 και θα ψάξει τρόπο να... πληγώσει την άμυνα των Κελτών.

Ο Γιάννης είναι ο μοναδικός παίκτης στα playoffs φέτος με 25+ πόντους και 10+ ριμπάουντ.

The Greek Freak is the ONLY player in the @NBA Playoffs averaging 25+ PTS and 10+ REB per game!!#FearTheDeer pic.twitter.com/PyXZ2pj6iV

