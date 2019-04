Σον Κεμπ! Ένα όνομα, μια ιστορία. Ο Reign Man ποτέ δεν σε άφηνε να πλήξεις. Πρωταγωνιστής στους εντυπωσιακούς Σόνικς, όμως το κάρφωμα μπροστά στον Λίστερ στον αγώνα με τους Ουόριορς για το Game 4 της προημιτελικής σειράς της σεζόν 1991-92 είναι το κάτι άλλο.

Τι να πεις για τον τρελό-Κεμπ. Αφήνεις το video να μιλήσει απλά.

On this day in 1992, Shawn Kemp demolished Alton Lister. THE DISRESPECT. pic.twitter.com/EcmQ3bi5kr

— Bleacher Report (@BleacherReport) 30 Απριλίου 2019