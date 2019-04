Ο Πόποβιτς ανανεώνει για τρία χρόνια στους Σπερς (pic)

Ο πιο πετυχημένος προπονητής της δεκαετίας και όχι μόνο, θα συνεχίσει το έργο του στους Σπερς.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς αναμένεται να υπογράψει τριετή ανανέωση αν και η διοίκηση του οργανισμού του έχει επιτρέψει κάθε καλοκαίρι να αποφασίζει για την επόμενη σεζόν.

Αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο απέκτησε ο Πόποβιτς ύστερα από τόσα χρόνια συνεργασίας με τους Τεξανούς.

Το νέο του συμβόλαιο θα τον κάνει τον πιο υψηλά αμειβόμενο προπονητή στο ΝΒΑ.

