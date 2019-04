Ντουράντ: «Ο Χάρντεν δεν εξαπατά το παιχνίδι» (vid)

Πολλά έχουν ειπωθεί για την πρώτη αναμέτρηση των Ουόριορς με τους Ρόκετς σε σχέση με τη διαιτησία.

Ο Κέβιν Ντουράντ ρωτήθηκε αν τον ενοχλεί ο τρόπος που κερδίζει φάουλ ο Τζέιμς Χάρντεν... «Όχι δε με ενοχλεί. Χρησιμοποιεί κάποια τρικ για να πάει στη γραμμή των βολών και κάποιες φορές επιδιώκει ο ίδιος την επαφή. Ολοι θέλουν αν εκτελούν βολές. Οι ψηλοί παίκτες κάποιες φορές το κάνουν επίσης. Εχεις το δικαίωμα να μη σου αρέσει, αλλά δε σημαίνει πως κάνει κάτι παράνομο. Δεν εξαπατά το ίδιο το παιχνίδι με αυτό που κάνει, είναι νόμιμο».

Kevin Durant doesn't think James Harden is playing outside the rules of basketball.

"I don't think he's cheating the game at all."

