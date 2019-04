Ουόριορς - Ρόκετς: Ορίστηκε διαιτητής που δε θέλουν να βλέπουν στο Χιούστον (pic)

Κρις Πολ και Τζέιμς Χάρντεν μετά από ένα παιχνίδι στο Λος Άντζελες είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα για τη διαιτησία και είχαν τιμωρηθεί με πρόστιμο.

Ο Σκοτ Φόστερ ήταν ο διαιτητής που είχε συγκεντρώσει τα παράπονα τους και έκτοτε δεν ξανασφύριξε ποτέ αγώνα των Ρόκετς.

Ο συγκεκριμένος διαιτητής πάντως ορίστηκε στο αποψινό Game 2 με τους Ουόριορς και ήδη η ομάδα του Χιούστον εκφράζει τη δυσαρέσκειά της.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Λίγκα έχει ήδη ορίσει τους διαιτητές για τα 4 πρώτα ματς κάθε σειράς και απλά τους ανακοινώνει λίγες μέρες νωρίτερα.

Ο Φόστερ από τα playoffs του 2017 έχει σφυρίξει σε 6 αγώνες της post season τους Ρόκετς οι οποίοι μετρούν έξι ήττες!

Since the 2017 postseason the Rockets are 0-6 when Scott Foster refs their games. They have averaged more FT/FTA and fewer PF than their opponents in these games. However, HOU has shot 28.2% on 3s, while opps have shot 39.6% (3 more makes on 58 fewer atts)https://t.co/UFwhFER1HT

— Basketball Reference (@bball_ref) 30 Απριλίου 2019