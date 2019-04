Καντέρ: «Είτε με έναν αγκώνα, είτε και με τους δύο, θέλω να βοηθάω την ομάδα» (vids)

Ο Τούρκος σέντερ με περίσσια δόση αυταπάρνησης, υποστήριξε ότι θέλει να βοηθάει πάντα την ομάδα του, ακόμα και αν είναι τραυματίας και δεν μπορεί να αποδώσει στο 100% των δυνατοτήτων του.

«Μπορώ να κάνω τα πάντα για να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Δεν έχει σημασία είτε είμαι με έναν αγκώνα, είτε και με τους δύο. Απλά θέλω να βγω στο παρκέ και να βοηθάω».

Δείτε τι είπε μετά το τέλος του αγώνα με τους Νάγκετς...

"It doesn’t matter, one arm, two arm, I’m just gonna go out there and help my teammates win, man.”

