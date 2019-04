Μίλσαπ: «Ο Γιόκιτς είναι σαν τον... Τομ Μπρέιντι στο παρκέ» (vid)

Θέλοντας να τονίσει το πόσο κομβικός παίκτης είναι μέσα στην ομάδα και το πόσο πολύ κάνει την διαφορά, τον παρομοίωσε με τον καλύτερο quarterback στην ιστορία του NFL!

«Πάντα θα ψάξει να βρει το καλύτερο play. Κινείται στο παρκέ σαν quarterback. Θα μπορούσα να πω ότι είναι σαν τον Τομ Μπρέιντι» δήλωσε ο φόργουορντ των Νάγκετς.

Paul Millsap on Nikola Jokic dissecting defenses and making the right play: “I consider him like a Tom Brady.” pic.twitter.com/Z38yK3IpI6

