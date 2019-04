Συγκεκριμένα κρατούσε σημειώσεις για τα όσα έλεγε ο Σέρβος σέντερ, με αποτέλεσμα να του... αποσπάσει την προσοχή και να διακόψει αυτά που έλεγε:

«Κάποιος πληκτρολογεί πολύ γρήγορα» ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια απέδωσε τα... εύσημα: «Εσύ είσαι; Καλή δουλειά αδερφέ!»

After Game 1 win over Blazers, Nuggets' Nikola Jokic on @HPbasketball: "Someone is typing really fast. Is that you? Good job, brother." pic.twitter.com/NCDxXd9T2f

— Ben Golliver (@BenGolliver) 30 Απριλίου 2019