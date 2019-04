Γιόκιτς: Έγραψε ιστορία στο Ντένβερ και βάδισε στα χνάρια των Καρμέλο, Ίνγκλις! (pics)

Δύο είναι τα ρεκόρ που θα έχει να θυμάται ο Σέρβος σέντερ από την αναμέτρηση του «Pepsi Center» όσον αφορά τον πρώτο ημιτελικό της Δυτικής Περιφέρειας.

Το πρώτο ότι έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία του Ντένβερ που σημειώνει για ακόμα μία φορά σε ματς της postseason τουλάχιστον 35 πόντους σε ένα παιχνίδια. Κάτι το οποίο έχουν καταφέρει μόνο οι Καρμέλο Άντονι, Άλεξ Ίνγκλις και Ντέιβιντ Τόμπσον.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Επίσης έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Νάγκετς μετά τον Καρμέλο που πετυχαίνει 35+ πόντους σε ημιτελικό Περιφέρειας. Ο «Μέλο» το είχε πετύχει τον Μάιο του 2009 με 41 πόντους.

Nikola Jokic became the 4th player in Nuggets history to record multiple 35-point games in a postseason, joining Carmelo Anthony, Alex English & David Thompson.

In the loss, Damian Lillard tied Clyde Drexler's franchise record with his 14th 30-point game of his playoff career. pic.twitter.com/Opqub0Lab6

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 30 Απριλίου 2019