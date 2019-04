Θαυμαστής του Νοβίτσκι τον «χτύπησε» τατουάζ στο χέρι του! (pics)

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής των Μάβερικς και του Νοβίτσκι! Για να είμαι ειλικρινής, είμαι λίγο στεναχωρημένος που αποσύρθηκε. Δεν θα τον δω ποτέ ξανά να παίζει. Είμαι πάντως τυχερός που τον είχαν δει ζωντανά στο "Staples Center" πριν από λίγα χρόνια.

Δυστυχώς, έχασα το τελευταίο του παιχνίδι στο Λος Άντζελες. Δεν θα έχω ποτέ την ευκαιρία να μου υπογράψει το καπέλο από το πρωτάθλημα του 2011.

Ντιρκ, ευχαριστώ για όλα όσα έκανες. Ευχαριστώ που με ενέπνευσες και που ήσουν πρότυπο. Είσαι η επιτομή του "ποτέ μην τα παρατάς". Απόλαυσε την... σύνταξη», έγραψε στο twitter ο εν λόγω φίλαθλος και μαζί ανήρτησε και δύο φωτογραφίες με το εντυπωσιακό τατουάζ του!

I'm a big @dallasmavs and @swish41 fan! To be honest, I'm a little sad that #Dirk is retired now. I will never see and watch him play again. Still lucky that I was able to watch him play live at Staples Center these past few years. pic.twitter.com/QCz004PiBP

