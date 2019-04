Πόποβιτς: «Θα κοουτσάρω ή το Πορτοφίνο ή το Ποζιτάνο ή τους Σπερς» (pic)

Ο προπονητής της ομάδας του Σαν Αντόνιο εκτός από τα «κιλά» μπάσκετ που γνωρίζει, φημίζεται και για το χιούμορ του.

Οταν τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος αν θα παραμείνει στον πάγκο των Σπερς, ο Γκρεγκ Πόποβιτς απάντησε, «Είμαι σε διαπραγματεύσεις με τρεις ομάδες. Το 1/3 είναι το Πορτοφίνο, το 1/3 το Ποσιτάνο και άλλο 1/3 το Σαν Αντόνιο».

Οι δύο πρώτες είναι παραθαλάσσιες πόλεις της Ιταλίας και μέρη για καλοκαιρινές διακοπές.

NEWS: Popovich, asked about his contract status, says he’s currently in negotiations with three teams: “It’s one third Portofino, one third Positano, and one third San Antonio.”

