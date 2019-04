Χάρντεν: Για 30η φορά «30άρα» σε playoffs

Οι Ρόκετς ηττήθηκαν από τους Ουόριος στον πρώτο ημιτελικό της Δύσης, ωστόσο ο «μούσιας» σκόραρε 35 πόντους.

Με αυτή την επίδοση ο Τζέιμς Χάρντεν μπήκε στη λίστα των παικτών με 30 ματς playoffs που έχει σκοράρει τουλάχιστον 30 πόντους.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πάντως δύσκολα θα ξεπεραστεί αφού μετρά 110 «30άρες» σε playoffs.

Last night was James Harden's 30th 30-point playoff game.

He's the 20th player in NBA history to do that 30+ times https://t.co/PyCSLCbTUY pic.twitter.com/JNDSR5yXq7

— Basketball Reference (@bball_ref) 29 Απριλίου 2019