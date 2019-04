Κερ για Κάρι: «Αν δεν ακούει τη μάνα του, σιγά μην ακούσει εμένα» (vid)

Ο Στεφ Κάρι στο Game 1 κόντρα στους Ρόκετς έπαιξε λιγότερο από όσο συνηθίζει επειδή φορτώθηκε με 5 φάουλ.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο προπονητής των Ουόριορς θυμήθηκε πως και κόντρα στους Κλίπερς είχε πρόβλημα με φάουλ και τότε είχε απευθυνθεί τη μητέρα του παίκτη του.

«Σε ένα ματς του πρώτου γύρου είχε πάλι φάουλ και τον φώναξα κοντά μου. Στεφ που κάθεται η μητέρα σου και μου έδειξε 10 σειρές πάνω. Γύρισα σε αυτή και της έκανα με νόημα... Σόνια, πείτε του να μην κάνει άλλο φάουλ. Αν δεν ακούει τη μάνα του, σιγά μην ακούσει εμένα. Μάλλον θα πρέπει να προσεγγίσω τον πατέρα του τον Ντελ μήπως τα καταφέρει καλύτερα» ανέφερε ο Στιβ Κερ.

