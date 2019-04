Μπακς: Η 3η πιο βαριά ήττα ομάδας ΝΒΑ που ήταν «Nο1» σε πρώτο ματς! (pic)

Μπορεί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν τα «Ελάφια» να σημείωναν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ωστόσο έφτασε η στιγμή να γράψουν και μια... μαύρη σελίδα στην ιστορία τους.

Συγκεκριμένα το -22 από τους Σέλτικς ισοδυναμεί με την 3η πιο βαριά ήττα ομάδας που είχε την 1η θέση στην Περιφέρειά της ύστερα από πρώτο ματς σειράς playoffs. Κάτι που έγινε για πρώτη φορά ύστερα από 27 χρόνια και δη από την postseason του 1992!

Τότε οι Μπλέιζερς είχαν την πρώτη θέση στην Δύση με 57-25 ρεκόρ αλλά στον πρώτο τελικό του ΝΒΑ είχαν γνωρίσει την ήττα από τους Σικάγο Μπουλς (που με τη σειρά τους ήταν νο1 στην Ανατολή με 67-15) με 122-89! Το -33 ήταν η δεύτερη χειρότερη ήττα ενώ τα πρωτεία ανήκουν στο Game 1 των τελικών του ΝΒΑ το 1985.

Οι Σέλτικς (νο1 στην Ανατολή με 63-19) ήταν εκείνοι που είχαν νικήσει με 34 πόντους διαφορά τους Λέικερς (νο1 στην Δύση με 62-20) στον πρώτο τελικό και δη με σκορ 148-114.

