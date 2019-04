Πέρκινς: «Ανησύχησαν όλοι για τα φάουλ και ξέχασαν την προσπάθεια να νικήσουν» (pic)

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν σχόλιο «to the point» καθώς έγραψε στο twitter: «Όλοι ήταν απασχολημένοι με το αν δίνουν ή δεν δίνουν φάουλ που ξέχασαν την προσπάθεια που έπρεπε να κάνουν για να νικήσουν».

Να σημειωθεί ότι ο 35χρονος Πέρκινς είχε υπάρξει συμπαίκτης του Ντουράντ στην Οκλαχόμα, ενώ πέρυσι φόρεσε τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Everybody was so busy worried about getting fouls called, forgot about trying to win the game!!!

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) 28 Απριλίου 2019