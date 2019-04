Στο 17-1 το ρεκόρ του Κερ σε Game 1 στον πάγκο των Ουόριορς! (pic)

Μετά και τη νίκη απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς στον πρώτο ημιτελικό της Δυτικής Περιφέρειας, ο έμπειρος προπονητής έφτασε στις 17 νίκες σε 18 Game 1 ως head coach των Ουόριορς.

Η μοναδική του ήττα σε πρώτο παιχνίδι σειράς ήταν την σεζόν 2015-16 και πιο συγκεκριμένα στον πρώτο τελικό της Δύσης από την Οκλαχόμα Σίτι με 108-102 μέσα στο Όκλαντ. Μάλιστα καλύτερος παίκτης της Θάντερ ήταν ο... νυν παίκτης των Ουόριορς, Κέβιν Ντουράντ.

The Warriors defeated the Rockets 104-100 in Game 1 of the Western Conference Semifinals.



Golden State improves to 17-1 in Game 1s under Steve Kerr. They did so by only attempting 22 3-pointers, tied for their fewest in a postseason game in the Steve Kerr era. pic.twitter.com/6EMpYSlTJe

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Απριλίου 2019