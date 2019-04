Αντιπρόεδρος διαιτησίας ΝΒΑ: «Κανένα φάουλ στο τελευταίο σουτ του Χάρντεν» (vid)

Ο λόγος για τον Τζο Μπορχία, ο οποίος έκανε την ανάλυση της φάσης και ισχυρίστηκε ότι δεν έγινε κανένα φάουλ από τον Ντρέιμοντ Γκριν στον Τζέιμς Χάρντεν. Συγκεκριμένα απέμεναν 8 δευτερόλεπτα για το τέλος με το σκορ στο 103-100 υπέρ των Ουόριορς και ο «μούσιας» προσπάθησε να ισοφαρίσει το ματς και να το στείλει στην παράταση με σουτ τριών πόντων. Ο Γκριν τον εμπόδισε και οι Ρόκετς διαμαρτύρονται για φάουλ του παίκτη του Γκόλντεν Στέιτ.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Γκριν δεν πηδάει πάνω στον Χάρντεν αλλά μπροστά του ενώ ο παίκτης των Ρόκετς βάζει το πόδι του με τέτοιον τρόπο ώστε να εκμαιεύσει το φάουλ. Και ορθώς δεν δόθηκε. Αντίθετα, κάνει την αντιπαραβολή με φάση του πρώτου ημιχρόνου όπου εξηγεί ότι ο Κλέι Τόμπσον πράγματι είχε κάνει φάουλ στον Χάρντεν το οποίο δεν δόθηκε.

Joe Borgia, NBA Senior Vice President of Replay & Referee Operations, joined @NBATV to discuss two plays from #HOUatGSW and what constitutes a foul in cases of defenders closing out on shooters: pic.twitter.com/wxgVEg6tWB

— NBA Official (@NBAOfficial) 29 Απριλίου 2019