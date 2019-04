Προσπέρασε τον Λάρι Μπερντ ο Ντουράντ! (pic)

Ο «Durantula» πέτυχε 35 πόντους στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς και έφτασε τους 3.898 πόντους στην καριέρα του στα playoffs.

Μάλιστα «σκαρφάλωσε» στην 11η θέση της σχετικής λίστας και άφησε πίσω του τον Λάρι Μπερντ, ο οποίος είχε κλείσει την καριέρα του με έναν πόντο λιγότερο. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Ντουράντ θα προσπεράσει φέτος τόσο τον Ντουέιν Ουέιντ (3.954π.) όσο και τον Τόνι Πάρκερ (4.045).

Congrats to @KDTrey5 of the @warriors for moving up to 11th on the all-time #NBAPlayoffs scoring list! #StrengthInNumbers #NBAonABC pic.twitter.com/87NJ6WGLDB

— NBA (@NBA) 28 Απριλίου 2019