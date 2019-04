Η απορία του Γκομπέρ: «Σε εμάς δεν επέτρεπαν τέτοιες άμυνες στα σουτ» (pic)

Μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού στη Δύση, οι Χάρντεν και Ντ' Αντόνι εξέφρασαν τα παράπονά τους για τη διαιτησία του αγώνα, ενώ το ίδιο έκανε και ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ!

Ο Ρούντι Γκομπέρ επανέφερε στη μνήμη του την πρώτη φάση της postseason και τη σειρά της Τζαζ με τους Ρόκετς και θυμήθηκε ότι οι διαιτητές δεν άφηναν τους παίκτες της Γιούτα να παίζουν την ίδια άμυνα.

«Σε εμάς δεν επέτρεπαν τέτοιες άμυνες την περασμένη εβδομάδα. Εκτός και αν είμαι τρελός και έχει να κάνει μόνο με την γωνία της κάμερας...»

My guys were not allowed to contest shots like that last week...or maybe i’m crazy and it’s just camera angles https://t.co/RvqYdCWzuC

— Rudy Gobert (@rudygobert27) 28 Απριλίου 2019