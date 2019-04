Δεν ξέρουμε εάν και εφόσον καταφέρει ποτέ να τον φτάσει εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ, αλλά έξω από αυτές βρίσκεται σε... πολύ καλό δρόμο.

Ο ίδιος ανέβασε ένα βίντεο από την πισίνα του σπιτιού του όταν προσπαθούσε να μιμηθεί ένα δελφίνι! Κάλλιστα θα μπορούσε να το κάνει και ο Σακίλ!

Why am I so weird here’s me trying to be a dolphin pic.twitter.com/UAk4Os7xXD

— Shareef O’Neal (@SSJreef) 29 Απριλίου 2019