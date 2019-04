GAME 1 Ουόριορς - Ρόκετς 104-100: Ο Ντουράντ στην... παρέα με τον Τζόρνταν (pic)

Με τη σημερινή εμφάνισή του ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ένας από τους τέσσερις παίκτες με μέσο όρο 40+ PTS, 5+ REB, 5+ AST σε 5 αγώνες στην postseason.

Μόνο ο Τζέρι Ουέστ (1965), Τζόρνταν (1988, 1989, 19990, 1993) και Λεμπρόν (2009, 2018) έχουν καταφέρει. Επίσης είναι

Ιδού:

With today's performance, Kevin Durant becomes one of four players to average 40+ PTS, 5+ REB, 5+ AST over a five game span within one postseason. He joins Jerry West (1965), Michael Jordan (1988, 1989, 1990, 1993), and LeBron James (2009, 2018). @EliasSports pic.twitter.com/GC431JsOnA

