Με 26 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ο Κάιρι Ίρβινγκ ήταν σούπερ κόντρα στους Μπακς και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη μέσα στο Μιλγουόκι.

Ιδού τα highlights του:

@KyrieIrving propels the @celtics to a 1-0 advantage in the series with 26 PTS, 11 AST, 7 REB! #Celtics #NBAPlayoffs

Game 2: Tuesday (4/30), 8pm/et, TNT pic.twitter.com/f1oVtbtvBJ

— NBA (@NBA) April 28, 2019