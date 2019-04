Μπουντενχόλζερ: «θα αγκαλιάσω τον Γιάννη και θα του πω πόσο σπουδαία θα τα καταφέρει» (vid)

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ μετά τη λήξη του πρώτου αγώνα μεταξύ Μπακς και Σέλτικς ανέφερε...

«Πρέπει αν τους δώσουμε τα εύσημα για τη δουλειά που έκαναν και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θα δούμε βίντεο και θα εμφανιστούμε βελτιωμένοι την Πέμπτη. Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός φέτος, αλλά δεν γίνεται να παίζει σπουδαία κάθε βράδυ. Δε χρειάζεται να τον παρηγορήσω γιατί είναι ήδη σκληρός με τον εαυτό του. Η άμυνα των Σέλτικς έκανε καλή δουλειά, αλλά είμαι σίγουρος πως ανυπομονεί για το Game 2 όπως όλοι μας».

"I think Giannis will play better... I'm sure he's looking forward to Tuesday just like we are."#FearTheDeer pic.twitter.com/3BaDjwlIRC

