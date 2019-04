Τα αποτελέσματα της μαγνητικής που έκανε ο Κλέι Τόμπσον ήταν τα καλύτερα αφού οι εξετάσεις ήταν καθαρές.

Ο Στιβ Κερ θα έχει στο ρόστερ του Game 1 κόντρα στους Ρόκετς τον Κλέι Τόμπσον, απλά παραμένει άγνωστο σε τι κατάσταση θα βρεθεί.

There’s optimism that Thompson will play Game 1 but bigger question is whether there will be limitations on his mobility, sources tell ESPN. https://t.co/90yuZGWgUd

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 Απριλίου 2019