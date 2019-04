Απαγορεύτηκε στον γνωστό ράπερ Meek Mill να πάει στο Τορόντο να δει τους Σίξερς! (pic)

Οι Σίξερς στερήθηκαν έναν από τους πιο γνωστούς οπαδούς τους, τον ράπερ Mick Mill και κανείς δεν ήταν χαρούμενος με αυτό. Ο ράπερ ζήτησε άδεια να ταξιδέψει μέχρι το Τορόντο για το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των Σίξερς και των Ράπτορς, αλλά δεν την πήρε, αφού έχει περιοριστικά μέτρα. Στο πλευρό του πάντως στέκονται πολλοί άνθρωποι και ένας από αυτούς είναι ο Ντρέικ, που είναι ο πρεσβευτής των Ράπτορς.

Πριν από έναν χρόνο ο ράπερ αποφυλακίστηκε, αφού είχε περάσει σχεδόν πέντε μήνες στην φυλακή για μια υπόθεση με όπλα και ναρκωτικά και αμέσως πήγε να δει τους Σίξερς.

.@Drake wants @MeekMill in the 6 for this Toronto-Philly series. pic.twitter.com/Hc6utUTpn6

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 27 Απριλίου 2019