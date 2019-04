Λέοναρντ: Επίδοση που τον βάζει δίπλα σε Μπάρκλεϊ, ΛεΜπρον και Νοβίτσκι! (pic)

Η εκπληκτική απόδοση του Λέοναρντ κόντρα στους Σίξερς, έβαλε το όνομα του σε μια σπουδαία λίστα. Έγινε ο έκτος παίκτης της ιστορίας με τουλάχιστον 45 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 εύστοχα τρίποντα σε παιχνίδι playoff, μαζί με Μπάρκλεϊ, ΛεΜπρον, Μίλσαπ, Ουέστμπρουκ και Ντιρκ Νοβίτσκι.

Kawhi Leonard becomes the sixth player in @NBAHistory to tally at least 45 points, 10 rebounds and three made 3-pointers in a #NBAPlayoffs game, joining Charles Barkley, LeBron James, Paul Millsap, Russell Westbrook, and Dirk Nowitzki. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/NvLER2Wwk4

— NBA.com/Stats (@nbastats) 28 Απριλίου 2019