Ο Ντρέικ μπορεί να φέρνει γρουσουζιά στους υπόλοιπους, αλλά οι Ράπτορς είναι η ομάδα του και μια χαρά γούρι τους έφερε.

Ήταν εκεί όπως πάντα για να στηρίξει την προσπάθεια τους και σε μια εξαιρετική φάση του Λέοναρντ, του φώναξε ότι κανείς δεν μπορεί να τον μαρκάρει, αφού ο ο παίκτης του Τορόντο ήταν όντως ασταμάτητος.

Kawhi hit a nasty combo in transition and Drake said: "he can't guard you" pic.twitter.com/Y1j7ydypzi

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Απριλίου 2019