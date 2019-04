Κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ και έδειξε ότι δεν πρόκειται να χαριστεί ο Καουάι Λέοναρντ. Κόντρα στους Σίξερς ήταν καταπληκτικός και έδωσε το σύνθημα για μια σειρά με τεράστιο ενδιαφέρον.

Ο παίκτης των Ράπτορς είχε 41 πόντους και 11 ριμπάουντ, όντας ασταμάτητος.

Δείτε την εκπληκτική του εμφάνιση:

Kawhi (45 PTS, 11 REB) was dominant from start to finish in the @Raptors' Game 1 win! #WeTheNorth | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/eqQ9OThyZW

— NBA TV (@NBATV) 28 Απριλίου 2019