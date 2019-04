Μαλόουν: «Ο Νίκολα είναι ο ηγέτης μας»! (vid)

Ο προπονητής των Νάγκετς «έσταξε» ξανά... μέλι για τον παίκτη του, μετά την πρόκριση στα ημιτελικά της Δύσης, λέγοντας:

«Ο Νίκολα δεν φοβάται ποτέ τη στιγμή και δεν είναι ποτέ συναισθηματικά φορτισμένος. Όπως λέει πάντα "είναι απλά μπάσκετ". Έτσι το προσεγγίζει. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι διαφορετικοί, δεν έχουν την προσωπικότητά του Νίκολα, αλλά όταν ο καλύτερός σου παίκτης είναι τόσο σταθερός κι είναι ηγέτης, τότε σίγουρα θα βοηθήσει τους πιο νέους. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, και τον κοιτάξεις και δεις πόσο ήρεμος είναι, με την πίεση που υπάρχει, είναι κάτι υπέροχο. Ο Νίκολα είναι ο ηγέτης της ομάδας μας».

"Like he [Nikola] always says, it's just basketball..."

Coach Malone speaks on Nikola Jokic's poise, leadership, and greatness after Game 7! #MileHighBasketball pic.twitter.com/1umbRvSARg

— NBA (@NBA) 28 Απριλίου 2019