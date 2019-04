Γιόκιτς: Έκανε triple double κι έβαλε τ' όνομά του δίπλα σε ΛεΜπρόν - Μάτζικ! (vid)

Ο 24χρονος σέντερ μέτρησε 21 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ στο Game 7 με τους Σπερς κι έβαλε το όνομά του δίπλα σε αυτά των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Μάτζικ Τζόνσον.

Οι προαναφερθέντες ήταν οι μόνοι παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ με πολλά triple double στα πρώτα playoffs της καριέρας τους!

Ο Γιόκιτς έγινε... τριπλός σε δύο ματς της σειράς με την ομάδα του Σαν Αντόνιο, ενώ τις υπόλοιπες το έχασε για λίγο.

Επίσης, ο μοναδικός παίκτης που είχε τέτοια επίδοση σε έβδομο ματς ήταν ο Τζέιμς Ουόρθι το 1988, όταν και μέτρησε 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Nikola Jokic (21 PTS, 15 REB, 10 AST) notches the GAME 7 triple-double and joins LeBron James and Magic Johnson as the only players in @NBAHistory to record multiple triple-doubles in their first career #NBAPlayoffs ! #MileHighBasketball pic.twitter.com/NveMFzGs3S

Nikola Jokic led the @nuggets in Game 7 win with 21 PTS, 15 REB, and 10 AST. The only other NBA player to match or exceed all of those totals in a Game 7 was James Worthy on June 21, 1988 (36 PTS, 16 REB, 10 AST). pic.twitter.com/Lj4i7mx4Kc

— NBA.com/Stats (@nbastats) 28 Απριλίου 2019