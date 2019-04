Νάγκετς: Νίκησαν σε σειρά μετά από 10 χρόνια! (pic)

Μετά από 10 χρόνια, οι Νάγκετς ευτύχησαν να προκριθούν από σειρά playoffs κι έχουν προκαλέσει αίσθηση στο ΝΒΑ φέτος.

Τη σεζόν 2008-09 ήταν η τελευταία που είχαν καταφέρει να νικήσουν σε σειρές.

Συγκεκριμένα, είχαν αποκλείσει τους Πέλικανς με 4-1 στον πρώτο γύρο, στα ημιτελικά επικράτησαν των Μάβερικς επίσης με 4-1, αλλά στους τελικούς ηττήθηκαν από τους Λέικερς με 4-2.

Nuggets win a pivotal Game 7 and move on to the 2nd round pic.twitter.com/XAGzbI0eSa

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Απριλίου 2019