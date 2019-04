Νάγκετς - Σπερς: Τα highlights του Γιόκιτς πριν από το Game 7 (vid)

Το τελευταίο εισιτήριο που εκκρεμεί για την ημιτελική φάση στο ΝΒΑ θα κριθεί απόψε στο Game 7 της σειράς ανάμεσα στο Ντένβερ και το Σαν Αντόνιο.

Από την πλευρά του, ο Νίκολα Γιόκιτς αγγίζει σε μ.ό. το triple double κόντρα στους Σπερς με 23.5 πόντους, 11.7 ριμπάουντ και 9 ασίστ και η κορυφαία λίγκα του πλανήτη δημοσίευσε τα highlights του Σέρβο σέντερ απέναντι στους Τεξανούς.

Nikola Jokic's (23.5 PPG, 11.7 RPG, 9.0 APG) top plays from the series before GAME 7 TONIGHT #MileHighBasketball

: (7) SAS 3-3 (2) DEN

: 10pm/et : @NBAonTNT pic.twitter.com/tWMO5qwptR

