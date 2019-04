Μπακς - Σέλτικς: Με Τζαμπάρ το promo video του Μιλγουόκι

Οι Μπακς ρίχνονται στη μάχη των ημιτελικών της Ανατολής κόντρα στους Σέλτικς και παρουσίασαν ένα απολαυστικό video ενόψει των αναμετρήσεων με τους «Κέλτες» που θα κρίνουν την πρόκριση στον τρίτο γύρο των playoffs.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί το βράδυ της Κυριακής 28/4 (20:00) από το COSMOTE SPORT 4 HD και στο μεσοδιάστημα τα «Ελάφια» έστειλαν μήνυμα στα ελληνικά μέσω των social media, ζητώντας στήριξη στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

24hrs till tip.

“I still don’t see anybody beating us in seven games.” #FearTheDeer pic.twitter.com/FZtxcuzlX8

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 Απριλίου 2019