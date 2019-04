Ουόριορς - Κλίπερς: Ο Ντουράντ σκόραρε κόντρα και στους 10 παίκτες που τον μάρκαραν! (pic)

Οι Ουόριορς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Κλίπερς, επικρατώντας με σκορ 110-129 κι εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους ημιτελικούς της Δύσης με ρεκόρ 4-2 στο παιχνίδι όπου ο Κέβιν Ντουράντ πέτυχε 50 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.

Παρεμπιπτόντως, ο KD... κατάφερε να σκοράρει κόντρα και στους 10 παίκτες που προσπάθησαν να τον μαρκάρουν την περασμένη εβδομάδα!

Ο ΤζαΜάικλ Γκριν δέχτηκε 46 πόντους από τον σούπερ σταρ των Ουόριορς και τον ακολούθησαν οι Ντανίλο Γκαλινάρι (26) και Πάτρικ Μπέβερλι (18).

hah KD scored on all 10 of the players that tried to guard him last week pic.twitter.com/8F0b2AbpEZ

— Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) 27 Απριλίου 2019