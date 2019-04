Ρίβερς: «Ποτέ δεν ήμουν τόσο περήφανος για κάτι στη ζωή μου»! (vid)

Η ομάδα του Λος Άντζελες αποκλείστηκε από τους Ουόριορς στα playoffs του ΝΒΑ, αλλά ο 57χρονος προπονητής δεν ήταν καθόλου απογοητευμένος.

Ο Ρίβερς μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια και όσα είπε συγκινούν, αλλά αφήνουν κι αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα.

«Ποτέ δεν ήμουν πιο περήφανος για την ομάδα μου, στα 20 χρόνια προπονητικής. Κάνατε ό,τι ακριβώς ζήτησα, κάθε βράδυ. Ειλικρινά ήταν χαρά μου να μπαίνω στο αμάξι και να οδηγώ για τη δουλειά. Ανυπομονούσα να σας δω, να είμαι δίπλα σας. Δώσατε όλη σας την καρδιά.

Οι Ουόριορς υπερασπίζονται τον τίτλο τους και κάθε βράδυ ένιωθα ότι μπορούμε να νικήσουμε. Και μάθαμε πράγματα από αυτό. Ας μην είμαστε σε αυτή την καάσταση του χρόνου. Ας γίνουμε καλύτεροι το καλοκαίρι, ας επιστρέψουμε, ας νικήσουμε. Θα μάθουμε από αυτή την ήττα.

Λατρεύω να σας προπονώ και αγαπώ αυτή την ομάδα και ποτέ δεν ήμουν τόσο περήφανος για κάτι στη ζωή μου».

