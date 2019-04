Ο πιο τρελός πανηγυρισμός στην τριποντάρα του Λίλαρντ ανήκει στην αδερφή του! (vid)

Ο «Dame» άφησε άφωνους όσους παρακολούθησαν το φινάλε μεταξύ Μπλέιζερς και Θάντερ, καθώς με την τριποντάρα του έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του και αποχαιρέτησε την Οκλαχόμα από τα playoffs του ΝΒΑ.

Η αδερφή του ήταν φυσικά στο γήπεδο και παρακολούθησε την τρελή φάση από τα court seats.

Η αντίδρασή της; Επική και δεν σταμάτησε λεπτό να φωνάζει «Αυτός είναι ο αδερφός μου!».

Αυτή είναι στήριξη!

Damian Lillard's sister had the best reaction to his game winner pic.twitter.com/0NzwFTilOP

— Yahoo Sports (@YahooSports) 24 Απριλίου 2019