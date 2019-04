Ουόλτον: Το ΝΒΑ ξεκινάει έρευνα για τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση (pic)

Η Κέλι Τέναντ κατηγόρησε και επίσημα τον Λουκ Ουόλτον για σεξουαλική παρενόχληση μερικά χρόνια πριν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και γι' αυτόν τον λόγο και οι Κινγκς και το ΝΒΑ ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν έρευνα για το περιστατικό.

Η πλευρά του προπονητή χαρακτηρίζει τις κατηγορίες αβάσιμες και ο δικηγόρος του τόνισε ότι θα το αποδείξει αυτό στο δικαστήριο. Η πρώην δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι ο τότε βοηθός προπονητή στους Ουόριορς την παρενόχλησε σεξουαλικά ρίχνοντας την στο κρεβάτι και φιλώντας την κρατώντας τα χέρια της.

Οι Κινγκς, που είναι η νέα ομάδα του Ουόλτον, ξεκινάει έρευνα για το γεγονός, ενώ και το ΝΒΑ κάνει κάτι αντίστοιχο μέχρι να βρεθεί η αλήθεια.

The Kings and the NBA will jointly investigate the claims made in the civil suit against coach Luke Walton pic.twitter.com/LGWj2Lp4Cu

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 25 Απριλίου 2019