Κάρι: Το βίντεο των Ουόριορς με τα καλύτερα από τα 400 τρίποντα ρεκόρ! (vid)

Ο άσος των Ουόριορς έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει 400 τρίποντα στα playoffs. Η ομάδα του Όκλαντ δημιούργησε ένα βίντεο με τα καλύτερα του και όπως είναι εύκολο κάποιος να καταλάβει το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

#SPLASH

In celebration of @StephenCurry30 becoming the only player in league history to reach 400 career #NBAPlayoffs threes, look back on some of the best triples from his postseason career. pic.twitter.com/aJHU3bOg82

— Golden State Warriors (@warriors) 25 Απριλίου 2019