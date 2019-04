Εκπληκτικός Γιόκιτς με 43άρα: Στην... εξίσωση με Μάτζικ-Μπάρκλεϊ-Ρόμπερτσον! (pic & vid)

Ασταμάτητος ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς κόντρα στους Σπερς στο Game 6.

Ο Σέρβος είχε 43 πόντους (franchise record), 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ, γράφοντας ιστορία.

Ο Joker έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία των playoffs με 43+ πόντους, 12+ ριμπάουντ και 9+ ασίστ, θυμίζοντας 4 ιερά τέρατα του ΝΒΑ.

Ο λόγος για τους Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Μάτζικ Τζόνσον και 'Οσκαρ Ρόμπερτσον.

Παρόλα αυτά η εμφάνιση του δεν ήταν αρκετή για να τελειώσουν τη σειρά οι Νάγκετς, αφού οι Σπερς έκαναν το 3-3.

Nikola Jokic scores a @nuggets #NBAPlayoffs franchise-record 43 PTS, to go along with 12 REB, 9 AST in Game 6! #MileHighBasketball

Nikola Jokic becomes the 4th player in #NBAPlayoffs history to record a stat line of 43+ PTS, 12+ REB, 9+ AST, joining Charles Barkley, Magic Johnson, and Oscar Robertson. pic.twitter.com/4uNvTgassb

