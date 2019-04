Σε άλλες περιπτώσεις έχουν στρέψει την προσοχή τους πλέον οι Καβαλίερς, καθώς η ομάδα του Κλίβελαντ δεν εξετάζει πλέον τον Ρικ Πιτίνο για την θέση του προπονητή.

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε με τιτίβισμά του ο Πίτερ Βέκσι. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Οι Καβαλίερς έχουν ενημερώσει τον Ρικ Πιτίνο ότι έχει αποκλειστεί από τους υποψήφιους για την θέση του προπονητή».

Cavaliers have told Rick Pitino he has been excluded from their coaching search.

— Peter Vecsey (@PeterVecsey1) April 25, 2019