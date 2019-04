Ουέιντ: «Αν ήμουν GM σε ομάδα, θα υπέγραφα αμέσως τον Μπέβερλι» (pic)

Λαμία - ΑΕΚ με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Λίγες μέρες μετά την απόσυρσή του από το παρκέ, ο πρώην πλέον γκαρντ των Χιτ παρακολουθεί τα playoffs κι έχει εντυπωσιαστεί με τον Πατ Μπέβερλι.

«Αν ήμουν GM ή πρόεδρος σε ομάδα θα έψαχνα κάποιο παιδί από το Σικάγο. Η ψυχή δεν μετριέται. Πατ Μπέβερλι είσαι ένα... ζώο. Ο παίκτης που λατρεύεις να μισείς και μισείς να λατρεύεις» έγραψε στο twitter ο Ντουέιν Ουέιντ με τον γκαρντ των Κλίπερς να τον ευχαριστεί φυσικά.

If I’m a GM or President I’m searching for a Chicago kid to add to my team. You can’t measure our heart. @patbev21 you are an animal. A player you love to hate and hate to love

— DWade (@DwyaneWade) 25 Απριλίου 2019