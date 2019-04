O Χάρντεν και ο Γκαρνέτ μόνο τέτοια νούμερα σε παιχνίδι πρόκρισης! (pic)

Τρομερός για ακόμα μια φορά ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν και στο παιχνίδι πρόκρισης κόντρα στους Τζαζ μέτρησε 26 πόντους, 4 μπλοκ και 3 κλεψίματα. Τα τελευταία 25 χρόνια ο μοναδικός που έχει πετύχει κάτι αντίστοιχο και μάλιστα δύο φορές δεν είναι άλλος από τον Κέβιν Γκαρνέτ.

Ο «Μούσιας» συνεχίζει τα μοναδικά επιτεύγματα του...

James Harden had 26 points, four blocks, and three steals for Houston tonight. Over the last 25 years, the only other player with that many points, blocks, and steals in a series-clinching win was Kevin Garnett, who did it twice. pic.twitter.com/VOO2PHNkrC

— NBA.com/Stats (@nbastats) 25 Απριλίου 2019