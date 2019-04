Αν ποτέ βρεθείτε για κάποιον λόγο στην παρέα του Κρις Πολ μην κάνετε το λάθος να ακουμπήσετε το κεφάλι του. Ο Πι Τζέι Τάκερ περνώντας από πίσω του του έτριψε το κεφάλι του CP3 και τον έκανε να αντιδράσει δηλώνοντας ότι δεν θέλει να του πιάνουν το κεφάλι.

Chris Paul doesn’t like the top of his head touched pic.twitter.com/vA7q8z5zMi

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 25 Απριλίου 2019