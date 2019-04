Τόμπσον: «Το παιχνίδι αυτό ήταν χάλια, αν μπορούμε να ρίξουμε 30άρα στο επόμενο» (vid)

Οι Ουόριορς δεν κατάφεραν να τελειώσουν την σειρά με τους Κλίπερς και θα έχουν μια ακόμα ευκαιρία στο άμεσο μέλλον. Ο Κλέι Τόμπσον παραδέχτηκε ότι δεν έχει τίποτα να «κρατήσει» από μια ήττα και έδωσε το σύνθημα για την συνέχεια.

«Δεν έχουμε κάτι να χτίσουμε από αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε. Αυτό το παιχνίδι ήταν χάλια. Χάσαμε. Πρέπει να πάμε και να νικήσουμε στο επόμενο, πρέπει να πάμε και να νικήσουμε εμφατικά, αν μπορούμε να κερδίσουμε και με 30 πόντους. Αυτό είναι το μπάσκετ, οπότε είμαι ενθουσιασμένος για την Παρασκευή».

"This game sucked. Let’s go win Friday. Let’s win big. Let’s go win by friggin’ 30"

